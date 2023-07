Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: PKW-Fahrer nach Alleinunfall leicht verletzt

Breckerfeld (ots)

Breckerfeld - Ein 33-jähriger Hagener befuhr am 01.07.2023 gegen 16:15 Uhr mit seinem PKW die L528 in Fahrtrichtung Radevormwald. In Höhe Waldbauer-Eicken geriet er in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und durchbrach eine Leitplanke. In dem abschüssigen Gebiet kam das Fahrzeug an einem Baum zum stehen und musste aufwendig geborgen werden. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht und wurde zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Zur Unfallursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

