Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Kradfahrerin nach Alleinunfall schwerverletzt

Hattingen (ots)

Hattingen - Eine 35-jährige aus Castrop-Rauxel befuhr am 01.07.2023 gegen 17:20 Uhr im Rahmen einer geführten Motorradtour mit ihrem Krad die Straße Wodantal in Fahrtrichtung Velbert. In Höhe Hausnummer 95 verlor sie ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte, wobei sie sich schwere Verletzungen zuzog und einem Krankehaus zugeführt wurde. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- EUR. Zur Unfallursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

