Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Radfahrerin nach Zusammenstoß mit PKW leicht verletzt

Herdecke (ots)

Herdecke - Ein 24-jährige Radfahrerin aus Wetter bog am 30.06.2023 gegen 16:30 Uhr aus einer Grundstückseinfahrt der Straße Nackenhof, in Höhe Hausnummer 20, auf die Fahrbahn in Fahrtrichtung Ringstraße ab. Dabei übersah sie den PKW einer 58-jährigen aus Herdecke, die in gleiche Fahrtrichtung fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden die Radfahrerin auf die Motorhaube des PKW aufgeladen, stürzte im Anschluss auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1300,-EUR. Zur Unfallursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

