Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Gevelsberg (ots)

Am Donnerstag, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Gevelsberger mit einem Motorrad der Marke Suzuki die Berchemallee in Fahrtrichtung Gevelsberg (Geerstraße). In einer langgezogenen Linkskurve in Höhe der Brockenbergstraße verlor er die Kontrolle über das Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier geriet er über eine Bordsteinkante auf den angrenzenden Grünstreifen und kollidierte mit einer Leitplanke. Durch die Kollision wurde der Motorradfahrer über die Leitplanke in eine Böschung geschleudert und tödlich verletzt. Das Motorrad wurde von der Leitplanke zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo es mit dem BMW einer entgegenkommenden 25-jährigen Wittenerin kollidierte. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt, an dem BMW entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zum Motorrad gehörten und dieses nicht zugelassen war. Weiterhin war der verstorbene Motorradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Berchemallee gesperrt. Zur Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Dortmund hinzugezogen.

