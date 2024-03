Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 20 Mopeds auf der Autobahn

A38 bei Nordhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag wurden die Beamten der Kontrollgruppe der Autobahnpolizei Nordhausen auf ein Fahrzeug mit ganz besonderer Ladung aufmerksam. Mit insgesamt 20 Simson-Mopeds und vier MZ-Motorrädern auf der Ladefläche wurde das Fahrzeuggespann auf dem Parkplatz Kesselberg Nord, auf der A38 einer Kontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurden die Daten des digitalen Fahrtenschreibers heruntergeladen und ausgewertet. Hierbei wurden gleich mehrere Verstöße gegen das Güterkraftverkehrsgesetz, Fahrpersonalgesetz und die Straßenverkehrsordnung festgestellt. Unter anderem hatte der 43-jährige bulgarische Fahrzeugführer keine Fahrerkarte gesteckt und konnte auch keine Genehmigung für den gewerblichen Güterverkehr vorweisen. Die wertvolle Fracht war zudem unzureichend gesichert.

Weiterhin wurde festgestellt, dass der Fahrer - mit einer Unterbrechung von knapp fünf Stunden - seit 32 Stunden am Stück unterwegs war. Somit hat er seine vorgeschriebenen Pausenzeiten nicht eingehalten. Die Beamten ordneten dem Fahrer Ruhezeit an, welche mittels einer Radkralle am Zugfahrzeug durchgesetzt wurde. Aufgrund der zahlreichen Verstöße wurde gegen den Bulgaren eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.300 Euro erhoben. Nachdem der Fahrer seine Ruhezeit abgesessen hatte, wurde die Radsicherungskralle entfernt und er konnte seine Fahrt fortsetzen.

