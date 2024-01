Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Verurteilter Langfinger stiehlt erneut: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Halle/Saale (ots)

Am Donnerstag, den 11. Januar 2024 wurde die Bundespolizei durch eine Verkäuferin gegen 15:15 Uhr über einen Diebstahl in einer Filiale im Hauptbahnhof Halle/Saale informiert. Aufgrund der abgegebenen Perso-nenbeschreibung stellte eine sofort eingesetzte Streife den flüchtenden Tatverdächtigen kurze Zeit später auf Bahnsteig vier fest. Ausweisdokumente konnte der 34-Jährige den Bundespolizisten nicht aushändigen. Demnach wurde er zum Zwecke der Personalienfeststellung auf die nahegelegene Dienststelle gebracht. Nach Ermittlung und Überprüfung dieser in dem polizeilichen Fahndungssystem wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Halle/Saale per Vollstreckungshaftbefehl nach dem ukrainischen Staatsangehörigen suchte. Bereits im August 2022 verurteilte ihn das Amtsgericht Halle/Saale wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 375 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen. Der Verurteilte zahlte weder den geforderten Geldbetrag, noch stellte er sich, trotz zuvor ergangener Ladung, dem Strafantritt. Folglich erließ jene Staatsanwaltschaft im November des vergangenen Jahres den Haftbefehl. Diesen eröffneten ihm die Beamten. Der Geldbetrag konnte durch seine Begleiterin aufgebracht werden und der Gesuchte demnach die Haftstrafe abwenden. Nichtsdestotrotz erhält er eine erneute Strafanzeige wegen des aktuell begangenen Diebstahls.

