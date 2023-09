Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Polizei vollstreckt Haftbefehl und findet dabei eine größere Menge Marihuana

Saarbrücken-Burbach (ots)

Am Morgen des 23.09.23 suchte ein Streifenkommando der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach die Wohnung eines 52-jährigen Saarbrückers auf, gegen den ein Zahlungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Saarbrücken bestand. Der Mann konnte in seiner Wohnung angetroffen und ohne Widerstand festgenommen werden. Da er die geforderte Geldstrafe zur Abwendung seiner Haft nicht aufbringen konnte, wurde er in der Folge in die JVA Ottweiler eingeliefert, wo er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 100 Tagen absitzen muss. Doch damit nicht genug. In der Wohnung fiel den Beamten sofort ein für Cannabis typischer Geruch auf. Bei der Durchsuchung konnten schließlich ca. 250 Gramm Marihuana aufgefunden werden. Somit erwartet den Saarbrücker auch noch eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

