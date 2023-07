Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 39-Jähriger Autofahrer mit knapp 2 Promille gestoppt

Mannheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen wurde ein 39-jähriger VW-Fahrer um 03:10 Uhr in der Untermühlaustraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Polizeistreife des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt stellte bereits zu Beginn des Kontrollgesprächs deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille, weshalb dem 39-Jährigen die Weiterfahrt untersagt wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Für die Blutentnahme wurde der Mann in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Nach Beendigung sämtlicher strafprozessualer Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Den 39-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

