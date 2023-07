Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ A6: Aquaplaning und unangepasste Geschwindigkeit führen zu Unfall

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ A6 (ots)

Um kurz nach 11:30 Uhr verlor am Dienstag eine 21-Jährige, die mit ihrem Nissan auf der A6 in Richtung Mannheim unterwegs war, die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Zu diesem Zeitpunkt regnete es stark. Nach ersten Erkenntnissen passte die Fahrerin ihre Geschwindigkeit nicht an die Wetterverhältnisse an und kollidierte auf Grund von Aquaplaning mehrmals mit der mittleren Betongleitwand, welche die Fahrbahnen der Autobahn trennt. Sie verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Nissan musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf knapp 7500 Euro geschätzt. An der Betongleitwand entstand nur eine geringfügige Beschädigung.

Zur Unfallaufnahme mussten zwei Fahrspuren bis 13:30 Uhr gesperrt werden.

Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell