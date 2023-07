Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Neulußheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Zeugin beobachtete am Montag, um kurz nach 10 Uhr, wie ein Kombi mit schwarz-glänzender Lackierung beim Vorbeifahren am Seitenspiegel eines in der Altlußheimer Straße geparkten Mercedes Vito hängen blieb. Durch den Zusammenstoß riss die Außenabdeckung des Spiegels der Mercedes ab, wurde durch die Luft geschleudert und landete genau vor den Füßen der 32-jährigen Zeugin, die zum Glück unverletzt blieb. Der Kombi fuhr weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am Mercedes wird auf ungefähr 500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Hockenheim, unter der Telefonnummer 06205-2860-0, zu melden.

