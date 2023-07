POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Baum stürzt auf Gebäude

Mannheim (ots) - Am Montag gegen 10:00 Uhr wurde der Polizei ein Arbeitsunfall in der Mühlenstraße gemeldet. Im Rahmen von Dachreinigungsarbeiten stürzte ein 63-Jähriger aus ca. acht Metern Höhe durch ein Oberlicht. Hierbei zog er sich schwerste Verletzungen zu und erlag diesen kurze Zeit später am Unfallort. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei ...

mehr