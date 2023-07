Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken über Kreisverkehr gerauscht

Laudenbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag fuhr ein 66-Jähriger Mann mit seinem Ford aus Richtung Heppenheim über die B3 nach Laudenbach. Im Kreisverkehr am Ortseingang um kurz vor 21:30 Uhr angekommen, folgte der Fahrer nicht dem Straßenverlauf, sondern fuhr nahezu ungebremst geradeaus über die Mittelinsel. Der Ford kollidierte schließlich mit einer Leitplanke und kam so zum Stehen. Der 66-Jährige blieb dabei unverletzt und auch seine Mitfahrenden kamen mit einem Schrecken davon. Beim Auto brach die Vorderachse, ein Reifen war platt und der Airbag auf der Beifahrerseite löste aus. Die genaue Schadenshöhe von Fahrzeug und Leitplanke ist noch nicht bekannt. Als die Polizei den Unfall aufnahm, stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert war und sich mit über einem Promille ans Steuer gesetzt hatte. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Der 66-Jährige muss sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs unter dem Einfluss von Alkohol verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell