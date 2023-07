Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/L 722/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall verhindert - Nötigung zwingt Autofahrer zum Ausweichmanöver

Hockenheim/L 722/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 39-jähriger VW-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 13.55 Uhr die L 722 von Speyer aus kommend in Fahrtrichtung Hockenheim. Von hinten kam ein bislang unbekannter Autofahrer mit einem 3-er BMW und überholte den 39-Jährigen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Zum gleichen Zeitpunkt näherte sich auf der Gegenfahrbahn ein Porsche. Um einen Zusammenstoß des 3-er BMW und des Porsche zu vermeiden, mussten der 39-Jährige und der Porsche-Fahrer abbremsen und in Richtung Straßengraben nach rechts ausweichen. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen wegen der Nötigung im Straßenverkehr aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell