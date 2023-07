Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Schule - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach im Zeitraum von Freitag bis Sonntag in eine Schule in der Stiftsstraße ein. Ein Lehrer, der am Sonntag Arbeitsmaterialien aus der Schule holen wollte, bemerkte um kurz vor 14 Uhr Hebelspuren an einer Eingangstüre. Er verständigte die Polizei, welche das Gebäude durchsuchte. Es stellte sich heraus, dass die Täterschaft in das Lehrerzimmer eingebrochen war, nachdem sie eine Türe, die direkt nach draußen führt, aufgehebelt hatte. Aus den durchwühlten Räumlichkeiten wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt nun des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-690-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell