Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden Mountainbike - Zeugen gesucht!

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag, in der Zeit zwischen 13:50 Uhr und 17:30 Uhr, entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft das mit einem Zahlenschloss gesicherte Mountainbike im Wert von ca. 600 Euro. An dem Fahrrad befand sich zudem ein Schlüsselbund mit diverseren Schlüsseln, welcher ebenfalls entwendet wurde. Das Fahrrad war am Bahnhof an Fahrradständern verschlossen abgestellt. Wie genau das Schloss entfernt wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel.: 06205/2860-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell