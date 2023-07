Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Nach Rotlichtunfall Bahnstrecke blockiert

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag, um kurz nach 19:30 Uhr, fuhr eine 73-jährige Frau mit ihrem Opel bei Rot über die Ampel der Kreuzung Bergstraße/ Schwabenheimer Straße und verursachte einen Unfall. Ein 24-jähriger Opel-Fahrer, der auf der Schwabenheimer Straße fuhr, überquerte bei Grün die Kreuzung, als die 73-jährige, die auf der Bergstraße in Richtung Schriesheim unterwegs war, mit ihrem Auto auf das seine prallte. Durch die Kollision brachen beide Fahrzeug durch einen Zaun und kamen schließlich auf den Gleisen der Straßenbahnlinie zum Stehen. Der Bahnverkehr konnte rechtzeitig eingestellt werden, so dass es zu keiner weiteren Gefährdung der beiden unverletzt gebliebenen Fahrer kam. An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro. Um kurz nach 21 Uhr konnten beide Fahrzeuge aus dem Gleisbereich geborgen und der Bahnverkehr wieder freigegeben werden.

Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell