Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Frauen in der Altstadt belästigt - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Eine 18-Jährige und eine 25-Jährige waren am Samstag in der Heidelberger Altstadt unterwegs. Als sie gegen 3 Uhr in einer Bar in der Unteren Straße feierten, wurden sie jeweils von einem Unbekannten angetanzt. Doch bei dieser harmlosen Annäherung blieb es nicht. Ein 35-jähriger Mann griff der 18-Jährigen gezielt und bewusst an die Brust. Ein 28-Jähriger betatschte den Po der 25-Jährigen. Die Frauen meldeten die Übergriffe den Türstehern, welche die Männer aus der Bar verwiesen. Als eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Nord zufällig an der Örtlichkeit vorbeifuhr, machten die beiden Frauen auf sich aufmerksam und erzählten von dem Vorfall. Die Streife konnte die Tatverdächtigen ausfindig machen und vorläufig festnehmen.

Die Täter müssen mit einer Anzeige wegen sexueller Belästigung rechnen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Telefonnummer 0621/174-4444, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell