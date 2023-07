POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Leicht verletzte Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw

Heidelberg (ots) - Eine 18-Jährige und eine 25-Jährige waren am Samstag in der Heidelberger Altstadt unterwegs. Als sie gegen 3 Uhr in einer Bar in der Unteren Straße feierten, wurden sie jeweils von einem Unbekannten angetanzt. Doch bei dieser harmlosen Annäherung blieb es nicht. Ein 35-jähriger Mann griff der 18-Jährigen gezielt und bewusst an die Brust. Ein ...

mehr