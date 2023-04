Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Drispenstedt

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Am Samstag, 22.04.2023, befährt ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer gegen 05.30 Uhr mit seinem Pkw die Hildebrandstraße in Drispenstedt. Beim Rechtsabbiegen in die Zeppenfeldtstraße verliert der Fahrzeugführer offensichtlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, kommt nach links von der Fahrbahn ab und beschädigt dort Verkehrszeichen und Grünbereich. Anschließend setzt der Fahrzeugführer seine Fahrt mit dem nicht unerheblich beschädigten Fahrzeug fort, ohne die erforderlichen Feststellungen zu seinem Fahrzeug und seiner Person treffen zu lassen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet oder im genannten Zeitraum ein dort auffällig fahrendes Kfz wahrgenommen haben und weitere Angaben zu Fahrzeug und Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Rufnummer: 05121 / 939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell