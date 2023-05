Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Unbekannte richten hohen Sachschaden an Fahrzeugen an

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Samstag (13.05.) kam es im Lübecker Stadtteil St. Jürgen zu über zwanzig Sachbeschädigungen an parkenden Fahrzeugen. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen fünfstelligen Betrag.

Bisher sind bei der Polizei 21 Fälle bekannt geworden, in denen die Spiegel parkender Fahrzeuge im Stadtteil St. Jürgen beschädigt wurden. Nach jetzigem Kenntnisstand ereigneten sich die Taten am frühen Samstagmorgen, vermutlich in der Zeit zwischen 4 und 5 Uhr. Unbekannte haben einen bzw. beide Außenspiegel unterschiedlichster Fabrikate, die in der Ratzeburger Allee, der Lessingstraße, im Mönkhofer Weg sowie in der Grünwaldstraße abgestellt waren, abgeschlagen oder abgetreten.

Die Gesamtschadenshöhe bewegt sich zwischen 10.000 und 20.000 Euro.

Durch die Polizeistation Hüxtertor werden zur Aufklärung des Tatgeschehens Zeugen gesucht, die in den betroffenen Straßen auffällige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der zentralen Rufnummer 0451-131 0 oder per E-Mail an Luebeck.Pst-Hx@polizei.landsh.de erbeten.

