Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen, Lkr. Rottweil) 8.000 Euro Blechschaden bei Unfall

Schramberg-Sulgen (ots)

Insgesamt rund 8.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagvormittag auf der Einmündung der Straße "Beschenhof" auf die Mariazeller Straße ereignet hat. Eine 25-Jährige bog mit einem Mitsubishi Colt vom Beschenhof kommend nach links auf die Mariazeller Straße ab. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einer in Richtung Sulgen fahrenden, vorfahrtsberechtigten 44-jährigen Frau mit einem Mercedes Sprinter. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Am Mitsubishi entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro, den Schaden am Sprinter schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell