Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis/ A5: Unfall mit zwei Fahrzeugen - zwei Fahrspuren gesperrt - PM 1

Mannheim (ots)

Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es am Mittwoch, um kurz nach 09:00 Uhr, auf der A5, unmittelbar an der Anschlussstelle Ladenburg in Fahrtrichtung Frankfurt, zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Durch die Kollision eines Hyundais mit einem Peugeot entstand ein großflächiges Trümmerfeld und Betriebsstoffe liefen auf die Fahrbahn. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Zwei Fahrspuren sind derzeit gesperrt. Der Verkehr wird über den Beschleunigungsstreifen geführt. Auf zwei Kilometern Länge kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

