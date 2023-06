Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnung - Zeugenaufruf

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Straße Rosengarten kam es am Samstag zwischen 12.00 Uhr und 20.30 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung. Eine bislang unbekannte Täterschaft gelangte im genannten Tatzeitraum auf bislang unbekannte Art und Weise in die Wohnung der Geschädigten und entwendete dort Schmuckstücke in Höhe eines fünfstelligen Betrages. Zum Tatzeitpunkt befand sich die Anwohnerin vermutlich in ihrem, hinter dem Haus liegenden Garten und führte dort Gartenarbeiten durch.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich bei dem Kriminaldauerdienst zu melden, unter 0621- 174 4444.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell