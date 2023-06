Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in der Collinistraße PM Nr. 2

Mannheim (ots)

In der Mannheimer Collinistraße kam es gegen 11.25 Uhr zum Ausbruch eines Feuers im Keller eines Mehrfamilienhauses. Aufgrund des Brandes und der Löscharbeiten ist das ein-Zimmer Appartement derzeit nicht bewohnbar. Die Brandursache sowie die genaue Schadenshöhe können bisher nicht benannt werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern derzeit noch an. Glücklicherweise kam es zu keinen verletzten Personen. Nachdem das Haus durch die Feuerwehr gelüftet worden war, konnten alle anderen Anwohner wieder in ihre Wohnung zurückkehren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell