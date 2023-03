Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230301 - 0262 Frankfurt - Innenstadt: Versuchte räuberische Erpressung - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(th) Am Donnerstag, den 23. Februar 2023, kam es gegen 09.30 Uhr im Parkhaus am Theater, Willy-Brandt-Platz 5, zu einer versuchten räuberischen Erpressung zum Nachteil eines 18-Jährigen.

Der Geschädigte fuhr mit den beiden Tätern im Aufzug in das dritte Untergeschoss des Parkhauses. Dort bedrohten die Täter das Opfer und forderten Geld. In diesem Moment fuhr eine bislang unbekannte Zeugin mit ihrem weißen Kleinwagen an dem Geschehen vorbei. Der 18-Jährige versuchte der Frau zu signalisieren, dass er in Gefahr sei. Die Frau nahm dies jedoch offenbar nicht wahr und fuhr weiter.

Dem 18-Jährigen gelang es nun in das zweite Untergeschoss des Parkhauses zu fliehen, dort schrie er um Hilfe. Ein bislang unbekannter Zeuge befand sich ebenfalls im zweiten Untergeschoss, nahm dies jedoch offenbar ebenfalls nicht wahr und entfernte sich.

Letztlich gelang es dem 18-Jährigen sich nach einem Gerangel über das Erdgeschoss ins Freie zu retten.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich, 19-20 Jahre, kräftige Statur, 170-175 cm groß, schwarze kurze Haare, blasse Haut, große vernarbte Nase, stoppeliger Bart, bekleidet mit einer dunklen Jacke sowie einer engen blauen Jeans.

Täter 2: männlich, 19-20 Jahre, 185-190 cm groß, leicht gebückter Gang, langes Oberhaar zum Zopf gebunden, Seiten- und Nackenhaar rasiert, Augenringe, Wangenbart, bekleidet mit einem dunklen Oberteil, einer neonorangenen Hose und Turnschuhen der Marke Nike mit orangenen Neonelementen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen und / oder dem Tatablauf geben können, insbesondere die Zeugin in dem weißen Kleinwagen sowie der Zeuge im zweiten Untergeschoss des Parkhauses, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Telefonnummer 069 / 755 - 51499 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell