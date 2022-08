Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ärger statt Spaß

Erfurt (ots)

Am Wochenende wurde die Polizei gleich mehrfach in verschiedene Erfurter Lokale und Diskotheken gerufen. In der Nacht zu Samstag erlitt ein 17-Jähriger in einer Diskothek eine Kopfplatzwunde, da ein 19-Jähriger einen Barhocker in die Menschenmenge geworfen hatte. Wenige Stunden später gerieten sechs Männer in derselben Diskothek aneinander. Ihr Streit verlagerte sich vor das Haus. Hier schlugen und traten die Männer aufeinander ein. Auch Glasflaschen kamen dabei zum Einsatz. Alle Männer trugen leichte Verletzungen davon. In der Nacht zu Sonntag stritten sich zwei Männer vor einer Diskothek. Hier wurde ein 19-Jähriger von seinem Kontrahenten mit einer Glasflasche geschlagen und verletzt. Gleich zwei Verletzte gab es vor einem Lokal in der Altstadt. Ein 25-jähriger wurde nach einem Streit von einem unbekannten Mann mit einem Gegenstand geschlagen. Als ein 35-Jähriger zu Hilfe eilte, wurde er ebenfalls attackiert und büßte einen Teil seiner Schneidezähne ein. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell