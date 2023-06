Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Stopp-Schild übersehen - Motorradfahrer leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Sonntag fuhr eine 31-Jährige mit ihrem BMW von den Planquadraten E4/ E5 in Richtung F4/ F5. An der Kreuzung missachtete sie ein Stopp-Schild und nahm so einem 46-jährigen Ducati-Fahrer die Vorfahrt. Der Motorradfahrer musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Schaden, der mit 15.000 Euro beziffert wird. Auf Grund der ausgelaufenen Betriebsstoffe war eine Reinigung der Fahrbahn nötig und die verunfallte Ducati musste abgeschleppt wurde.

Die Fahrerin muss sich nun wegen fahrlässiger Köperverletzung sowie der Missachtung der Vorfahrt verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell