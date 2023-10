Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Technik aus Ampelanlage gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bobeck: Wie am Montagvormittag festgestellt wurde, machten sich Unbekannte an einer Baustellenampel in Ascherhütte zu schaffen. Der oder die Täter öffneten die Ampelanlage gewaltsam und entwendeten die Technik aus dieser. Dadurch war die Ampel nicht mehr funktionstüchtig. Hinweise zu den Tätern gibt es derzeit nicht. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

