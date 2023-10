LPI-J: Briefkasten demoliert

Jena (ots) - Ein flinker Langfinger bediente sich am Montagmittag von einer Baustelle in der Löbstedter Straße. Ein Mitarbeiter einer Baufirma legte einen akkubetriebenen Trennschleifer kurzzeitig, in der Nähe eines Bauzaunes, ab. als er diesen für einen Moment unbeobachtet ließ, griff ein Unbekannter durch den Zaun und eignete sich das Werkzeug widerrechtlich an. Das Beutegut hat einen Wert von ca. 600,- Euro. Hinweise auf den Langfinger gibt es derzeit nicht. ...

