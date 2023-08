POL-IZ: 230829.11 Wesselburen: Aktualisierung 4 zur PM 230829.2

Wesselburen (ots) - Im Zusammenhang mit dem Feuer in Wesselburen sind die folgenden Verkehrsmaßnahmen erforderlich: - Teilsperrung aus Richtung Wöhrden vom Kreisverkehr kommend an der Einmündung zur K 53, Dorfstraße - Vollsperrung der Hauptstraße ab Heider Chaussee in Richtung Süden - Umleitung über die B203 - Wennemannswisch (L155) und die Hauptstraße (K60) in Neuenkirchen Richtung Wesselburen - Umleitung des ...

