Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230829.9 Wesselburen: Aktualisierung 2 zur PM 230829.2

Wesselburen (ots)

Im Zusammenhang mit dem Feuer in Wesselburen sind die folgenden Verkehrsmaßnahmen erforderlich:

- Teilsperrung aus Richtung Wöhrden vom Kreisverkehr kommend an der Einmündung zur K 53, Dorfstraße - Vollsperrung der Hauptstraße ab Heider Chaussee in Richtung Süden - Umleitung über die B203 - Wennemannswisch (L155) und die Hauptstraße (K60) in Neuenkirchen Richtung Wesselburen - Umleitung des Verkehrs aus Büsum über die Schülper Chaussee - Vollsperrung am Bahnübergang Bahnhofstraße/Wesselburen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell