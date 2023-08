POL-IZ: 230829.6 Horst (Holstein): Taschendieb schlägt unbemerkt zu

Brunsbüttel (ots) - In der Nacht zu heute ist ein Einbrecher in ein Haus in Brunsbüttel eingestiegen und hat die dort schlafenden Bewohner durch laute Geräusche geweckt. Der Hausherr schlug den Täter schließlich in die Flucht, Beute machte der Unbekannte keine. Gegen 03.00 Uhr drang ein Mann durch ein Fenster in ein Haus im Holstenring ein. Dabei verursachte er einigen Lärm, den die schlafenden Hausbewohner ...

mehr