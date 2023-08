POL-IZ: 230829.4 Wesselburen: Korrektur zur Pressemeldung 230829.2

Wesselburen (ots) - In der Nacht zu heute ist in Wesselburen ein Getreidesilo in Brand geraten. Die Löscharbeiten mehrerer Freiwilliger Feuerwehren erstreckten sich über einige Stunden, die Schadenshöhe liegt vermutlich im sechsstelligen Bereich. Gegen 04.15 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Bahnhofstraße aus, nachdem dort ein etwa 40 Meter hoher Siloturm auf dem Gelände eines Futtermittelhandels aus unklarer ...

