Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Fürth (Odw.) (ots)

In der Nacht vom 06.06 auf den 07.06 zwischen 22:30 Uhr und 06:30 Uhr kam es in Fürth (Odw.) in der Carl-Benz-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein weißer Renault Trafic, der gegenüber der Hausnummer 17 geparkt stand. Der Unfallverursacher beschädigte, vermutlich im Vorbeifahren, die rechte Fahrzeugseite und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell