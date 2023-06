Stockstadt/RH (ots) - Am Di. 13.06.23 gegen 18:35 stößt ein roter Pkw HYUNDAI i20 - offenbar bei einem Wendemanöver auf der Oberstraße (Hauptdurchgangsstraße) in Höhe Haus-Nr. 47 - rückwärts gegen einen geparkten Jeep HUMBAUR. Der HYUNDAI entfernt sich anschließend von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Goddelau. Das flüchtige Fzg kann schließlich mit Schäden - passend zum Schadensbild am Jeep - durch eine Streife in Goddelau parkend festgestellt werden. Die ...

