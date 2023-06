Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: VU mit drei Fahrzeugen auf der B47 in Lampertheim

Lampertheim (ots)

Am Dienstag, 13.06., gegen 15:15 Uhr, kam es auf der zweispuriegen B47 in Lampertheim Rosengarten unmittelbar vor der Rheinbrücke in Fahrtrichtung Worms zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zwischen zwei nebeneinanderfahrenden Fahrzeugen kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß. Hierdurch kam ein Fahrzeug einer 46-Jährigen nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit der Leitplanke zusammen. Das andere Fahrzeug einer 38-Jährigen stieß mit einem weiteren Fahrzeug zusammen und blieb auf der Fahrbahn stehen. Das dritte Fahrzeug eines 55-Jährigen dreht sich um 180 Grad und kam ebenfalls auf der Fahrbahn zum Stehen. Alle drei Beteiligten wurden leicht verletzt. Die beiden Fahrzeugführerinnen wurden von einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Richtung Worms zwischenzeitig vollgesperrt werden. Hierdurch kam es zu einem Rückstau. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Lampertheim-Viernheim (Tel.: 06206/9440-0) in Verbindung zu setzen.

Gefertigt und eingestellt: Lenz, PHK

