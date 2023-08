Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230829.5 Brunsbüttel: Einbrecher weckt Bewohner

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zu heute ist ein Einbrecher in ein Haus in Brunsbüttel eingestiegen und hat die dort schlafenden Bewohner durch laute Geräusche geweckt. Der Hausherr schlug den Täter schließlich in die Flucht, Beute machte der Unbekannte keine.

Gegen 03.00 Uhr drang ein Mann durch ein Fenster in ein Haus im Holstenring ein. Dabei verursachte er einigen Lärm, den die schlafenden Hausbewohner wahrnahmen. Der Hausherr stand daraufhin auf und entdeckte den Eindringling, der sofort die Flucht durch ein Fenster in unbekannte Richtung ergriff.

Laut dem Geschädigten war der Täter etwa 170 cm groß, schlank und trug dunkle Kleidung. Wer Hinweise auf diese Person geben kann oder wer ansonsten verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht hat, sollte sich mit der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

