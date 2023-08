Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Einbrecher nutzen gekipptes Fenster + Diesel-Diebstahl + Sonnenbrillen entwendet + Motorhaube zerkratzt

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Einbrecher nutzen gekipptes Fenster

Mit zwei Laptops im Wert von etwa 600 Euro machten sich zwei Einbrecher am vergangenen Sonntag aus dem Staub. Offenbar nutzten sie ein "auf Kipp" stehendes Fenster, um in ein Wohnhaus in der Uferstraße zu gelangen, ohne dabei einen Schaden zu verursachen. Zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr schnappten sie sich die zwei Laptops und flüchteten. Die Polizei in Dillenburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 02771/9070).

Wetzlar: Diesel-Diebstahl

Diebe machten sich zwischen letzter Woche Donnerstag, 16 Uhr, und dieser Woche Montag, 14.30 Uhr, an einem Bagger zu schaffen, der auf dem Schotterparkplatz an der Schleuse Naunheim im Garbenheimer Weg stand. Nachdem sie zunächst den Tankdeckel aufbrachen, pumpten sie etwa 170 Liter Diesel-Kraftstoff im Wert von etwa 270 Euro ab und entwendeten ihn. Hinzu kommt der entstandene Schaden von etwa 400 Euro. Die Polizei in Wetzlar sucht Zeugen: Wem sind im genannten Zeitraum am Tatort Personen mit Kanistern aufgefallen? Wer hat ein verdächtiges Fahrzeug in diesem Zusammenhang bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Wetzlar, Telefonnummer 06441/918-110.

Wetzlar: Sonnenbrillen entwendet

Auf bislang unbekannte Weise gelangten Diebe in einen wohl verschlossenen BMW, der in der Frankenstraße stand. Zwischen letzter Woche Samstag, 12.45 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, durchwühlten sie den grauen PKW und entwendeten drei hochwertige Sonnenbrillen samt Etuis im Gesamtwert von etwa 400 Euro. Schäden am PKW entstanden durch die Vorgehensweise nicht. Die Polizei in Wetzlar bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06441/918-110).

Haiger: Motorhaube zerkratzt

Die Motorhaube eines geparkten VW zerkratzten Unbekannte im Veilchenweg. Der etwa 250 Euro hohe Schaden am grauen Polo entstand zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 9 Uhr. Die Dillenburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 02771/9070).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

