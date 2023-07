Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Diebe und Vandalen in Haiger und Allendorf unterwegs + Fahrer von grünem Yeti gesucht + Unfälle auf der A45 + Skoda beschädigt + Promillefahrer gestoppt + Flucht in Beilstein +

Dillenburg (ots)

--

Haiger: Aus Tiefgarage bedient -

In der Nacht von Freitag auf Samstag suchten Diebe eine Tiefgarage in der Löhrstraße auf. Zwischen 18.00 Uhr und 11.30 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zu den Parkplätzen des Mehrfamilienhauses und brachen den Fahrradkeller auf. Hieraus ließen sie ein olivgrünes E-Bike der Marke "Specialized" mitgehen. Zeugen die die Täter beobachteten oder die Angaben zum Verbleib des Rades machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Haiger-Allendorf: Vereinsheim Ziel von Einbrechern -

Auf Beute vom Gelände der Allendorfer Kicker hatten es Diebe am Ende der vergangenen Woche abgesehen. Die Täter brachen den Imbissstand und einen Container auf und suchten nach Wertsachen. Nach einer ersten Einschätzung fiel ihnen Bargeld in noch nicht bekannter Höhe in die Hände. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe im Zeitraum von Donnerstagabend, gegen 17.00 Uhr und Freitagnachmittag, gegen 16.15 Uhr beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger-Allendorf: Einbrecher erbeuten Alkohol -

Unbekannte Vandalen suchten am Wochenende die Allendorfer Grillhütte auf. Im Zeitraum von Freitag bis Samstagmorgen, gegen 11.45 Uhr brachen die Täter in das Gebäude ein und ließen verschiedene Alkoholika mitgehen. Zudem zerschlugen sie Flaschen, zerschnitten ein auf der Terrasse aufgebautes Zelt und brachen einen Kühlschrank auf. Die Sachschäden beziffert die Polizei auf rund 500 Euro. Zeugen, die die Täter an der Grillhütte beobachteten oder denen dort zur genannten Zeit Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Haiger: In Autohandel eingestiegen -

Am frühen Samstagmorgen schlugen Autodiebe auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt in der Straße "Lindersrain" zu. Über ein Fenster verschafften sie sich zwischen 02.50 Uhr und 04.00 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude und suchten nach Beute. Sie griffen sich mehrere Fahrzeugschlüssel sowie eine Geldkassette. Mit einem der Schlüssel starteten sie einen grauen Hyundai Tucson und fuhren mit dem rund 15.000 Euro teuren Wagen davon. An dem Hyundai sind die Kennzeichen LDK-NK 362 angebracht. Hinweise zu den Dieben oder zum Standort des grauen SUV nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Sinn: Parkplatzrempler beim Edeka / Polizei fahndet nach grünem Yeti -

Die Polizei in Herborn fahndet nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes nach dem Fahrer eines grünen Skoda Yeti. Zeugen beobachteten, wie dieser am Samstagnachmittag, gegen 16.50 Uhr beim Rangieren rückwärts gegen einen am Eingangsbereich abgestellten schwarzen Ford Mustang prallte. Der Fahrer sei vom Parkplatz in Richtung Herborn davongefahren. An dem Mustang blieben Schäden in Höhe von rund 2.000 Euro zurück. Der Fahrer des Yeti war den Zeugen bereits vor dem Unfall aufgefallen. Er hatte sich, so die Beobachter, auffällig schwach wirkend an seinen Yeti gelehnt, als habe er gesundheitliche Probleme. Der Mann war zwischen 60 und 65 Jahre alt, hatte weißes Haar, war etwa 175 cm groß und auffallend dünn. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu dem grünen Skoda Yeti oder zur Identität des Fahrers machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Eschenburg-Wissenbach: Lackschaden an Skoda -

In der Scheidstraße vergriffen sich Unbekannte an einem dort geparkten schwarzen Skoda Octavia. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass Unbekannte Sonntag, zwischen 02.10 Uhr und 15.15 Uhr einen Plastikzaunpfahl gegen die Beifahrertür des Skodas schleuderten oder schlugen. Zurück blieb ein Schaden von rund 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn - A 45: Durch Aquaplaning überschlagen -

Zwei Verletzte und zwei demolierte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Aquaplaning-Unfalls von Freitagabend auf der Sauerlandlinie. Gegen 17.00 Uhr war der 38-jähriger Fahrer eines Mercedes zwischen Herborn-Süd und Herborn-West auf dem linken von drei Fahrstreifen in Richtung Dortmund unterwegs. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn verlor der Dillenburger die Kontrolle über seinen GLE, schleuderte über die Mittelspur und prallte gegen einen auf der rechten Spur fahrenden VW Up. Der 27-jährge Fahrer des VW verlor hierdurch ebenfalls die Kontrolle über seinen Wagen. Beide Fahrzeuge prallten gegen die Außenleitplanke und überschlugen sich. Der in Essen lebende VW-Fahrer trug leichte Verletzungen davon. Seine 26-jährige Mitfahrerin erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert. Der Unfallfahrer im Benz blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Schäden am Benz und am Up summieren sich auf mindestens 78.000 Euro.

Driedorf und Mittenaar: Promillefahrten -

Am Wochenende zogen Herborner Polizisten zwei Promillefahrer aus dem Verkehr. Am Samstagmorgen, gegen 00.25 Uhr stoppten die Ordnungshüter in Driedorf einen Opelfahrer. Er pustete ins Alkoholtestgerät - das Display zeigte einen Wert von 2,00 Promille an. 24 Stunden später, am Sonntagmorgen, gegen 03.35 Uhr, meldete sich ein besorgter Verkehrsteilnehmer von der B 255 bei Mittenaar. Vor ihm, so der Mitteiler, sein ein Passatfahrer in deutlichen Schlangenlinien unterwegs. Eine Streife traf auf den Passatfahrer und ließ ihn pusten. Sein Alkoholtest brachte es auf 2,24 Promille. Die in Driedorf und Mittenaar lebenden 32-jährigen Promillefahrer musste sich auf der Herborner Wache Blutentnahmen unterziehen. Zudem stellen die Polizisten die Führerscheine der Männer sicher.

Greifenstein-Beilstein: Spiegelunfall in der Haierner Straße -

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Haierner Straße bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Zwischen Samstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr und Sonntagmorgen, gegen 11.00 Uhr parkte ein weißer Audi A3 in Höhe der Hausnummer 26. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der flüchtige Unfallfahrer den linken Außenspiegel des Audis. Ein neuer Spiegel wird rund 500 Euro kosten. Hinweise zum Unfallfahrer nimmt die Polizei in Herborn unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar - A 45: Vier Schwerverletzte nach Zusammenprall -

Beim Einfädeln von der B 49 auf die A 45 in Richtung Dortmund löste ein 22-jähriger Fordfahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine fatale Kettenreaktion aus. Gegen Mitternacht lenkte der Wetzlarer den mit zwei Mitfahrern besetzten Fiesta von der B 49 auf die Sauerlandlinie. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass er ohne ausreichend zu beschleunigen von dem Einfädelungsstreifen auf die linke Fahrspur lenkte und dabei nicht auf den von hinten herannahenden Verkehr achtete. Dort schaffte es der Fahrer eines Audi E-Trons nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und prallte in das Heck des Ford. Durch die Wucht des Aufpralls verlor der in Wetzlar lebende Fordfahrer die Kontrolle über den Wagen und prallte in die Mittelleitplanke. Er trug, ebenso wie seine 39 und 19 Jahre alten Mitfahrerinnen, sowie der in Düsseldorf lebende 36-jährige Audifahrer schwere Verletzungen davon. Rettungswagenbesatzungen übernahmen die Erstversorgung und den anschließenden Transport in umliegende Krankenhäuser. Die Blechschäden und der Schaden an der Leitplanke summieren sich auf rund 64.000 Euro.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell