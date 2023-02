Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Jeweils ein Fahrkartenautomat in Hannover und Garbsen gesprengt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Nach der Sprengung von zwei Fahrkartenautomaten in Hannover und Garbsen sucht die Polizei nach Zeugen. In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag, 09.02.2023, zerstörten bislang unbekannte Täter zunächst einen Automaten im Stadtteil Davenstedt. In der Nacht zu Freitag wurde ein Automat in Garbsen gesprengt. Tatzusammenhänge werden geprüft.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover sprengten am Donnerstagmorgen, 09.02.2023, mutmaßlich drei bislang unbekannte Täter gegen 02:50 Uhr einen Fahrkartenautomaten in Hannover-Davenstedt in der Heisterbergallee an der Stadtbahnhaltestelle "Erhartstraße". Anwohnende hörten einen lauten Knall und informierten den Notruf der Polizei. Zeugen sahen drei Personen in Richtung Wunstorfer Landstraße weglaufen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ.

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag, 10.02.2023, sind Anwohnende gegen 01:45 Uhr in der Straße "Planetenring" in Garbsen von einem lauten Knall wach geworden. Zeitgleich lief bei der Üstra-Einsatzzentrale ein Alarm von einem Fahrkartenautomaten an der Endhaltestelle "Garbsen" auf. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen gesprengten Fahrkartenautomaten am Bahnsteig fest. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizei entkamen die unbekannten Täter. Ob die Täter Diebesgut erbeuten konnten ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion in Tateinheit mit schweren Diebstahl eingeleitet. Tatzusammenhänge zwischen den aktuellen Sprengungen und zu den jüngsten Fahrkartenautomatensprengungen werden stets geprüft. An beiden Fahrkartenautomaten entstand ein Totalschaden. Zeugen, die Hinweise zum jeweiligen Tatgeschehen an den genannten Tatorten und/oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden. /bo, ram

