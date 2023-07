POL-BO: Drogen, keine Fahrerlaubnis, Fluchtversuch: Polizei kontrolliert bei zweitätiger Schwerpunktkontrolle rund 2.800 Fahrzeuge

Herne, Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0720 Nach einer Geldautomaten-Sprengung am Donnerstag (27.7.2023) um 04:09 Uhr an der Heinrichstraße in Herne fahndet die Polizei nach den derzeit unbekannten Tätern. Mehrere Anwohner verständigten gegen 04:09 Uhr den Polizei-Notruf über Explosionen in der Heinrichstraße, wo ...

mehr