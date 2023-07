Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + BMW nimmt Audi Vorfahrt + Taschendieb schlägt im Aldi zu + Nach Überschlag mit Golf im Krankenhaus behandelt +

Dillenburg (ots)

--

Eschenburg-Eibelshausen: BMW gegen Audi -

Zwei demolierten Fahrzeuge mit einem Blechschaden von rund 35.000 Euro blieben nach einem Zusammenstoß auf der Eiershäuser Straße zurück. Gestern Abend, gegen 19.15 Uhr übersah dort der Fahrer eines BMW einen von rechts, von der Straße "Am Holderberg", heranfahrenden Audi und nahm dessen Fahrer die Vorfahrt. Sowohl der 67-jährige BMW-Fahrer aus Eschenburg, als auch sein ebenfalls in Eschenburg lebender 34-jähriger Unfallgegner im Audi blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Dillenburg: Bei Aldi bestohlen -

In einem unbeobachteten Moment griff sich ein Taschendieb im Aldi in der Kasseler Straße die Geldbörse einer Kundin. Mit dieser fielen ihm Bargeld, Kundenkarten und Ausweise in die Hände. Am Donnerstagnachmittag, zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr hielt sich das Opfer im Markt auf und konzentrierte sich auf den Einkauf. Ihre verschlossene Handtasche hatte die Dillenburgerin in den Kindersitz ihres Einkaufswagens geklemmt. Als sie an der Kasse zahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Manderbach: Mit Golf überschlagen -

Mit leichten Verletzungen brachte eine Rettungswagenbesatzung einen 22-jährigen Golffahrer ins Krankenhaus, der sich mit seinem VW überschlagen hatte. Der Dillenburger fuhr gestern Abend, gegen 23.15 Uhr von Manderbach in Richtung Sechshelden. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Golf, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Den Totalschaden an seinem Wagen beziffert die Polizei auf rund 5.000 Euro - der Golf musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell