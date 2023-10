Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Motorradfahrer schwer verletzt

Am Freitag, 13.10.2023 gegen 13:11 Uhr fuhr ein 35-jähriger Motorradfahrer auf der L152 zwischen Bad Säckingen und Rippolingen. Nach bisherigem Kenntnisstand stürzte der Mann aus noch unbekannter Ursache in einer Kurve. Der Motorradfahrer rutschte unter der Leitplanke hindurch und stürzte einige Meter eine Böschung hinab. Er zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden. Der Schaden am Motorrad konnte nicht beziffert werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L152 für zwei Stunden vollgesperrt.

