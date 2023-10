POL-FR: Freiburg: Riskante Fahrmanöver eines Motorradfahrers enden mit Sicherstellung des Motorrades - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Donnerstagabend, 12.10.2023, gegen 19:00 Uhr kam es zu einem offenen Feuer auf einem Balkon im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Emmendinger Straße in Waldkirch. Der Brand konnte durch Ersthelfer und die Freiwillige Feuerwehr Waldkirch sehr schnell gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die ...

