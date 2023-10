Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Motorradfahrer gefährden Personen auf Radweg

Schalkenmehren (ots)

Am Dienstag, den 03.10.2023 kam es gegen 17.00 Uhr zu einer gefährlichen Situation auf dem Maare-Mosel-Radweg in der Gemarkung Schalkenmehren. Eltern waren mit ihren Kindern zu Fuß in Höhe des Bahnhofs unterwegs. Ebenso befand sich dort eine Zeugin beim Jogging. Laut Angaben rasten plötzlich zwei Motocross- Maschinen, nähere Beschreibung nicht möglich, heran. Ein Unfall konnte gerade noch verhindert werden. Die Fahrer trugen dunkle Kleidung und Helme. Sie fuhren in Richtung Gillenfeld davon.

Hinweise werden unter 06592-96260, Polizei Daun, erbeten.

