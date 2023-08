Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch-Maisbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Übermüdung führt zu Unfall

Nußloch-Maisbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach ersten Erkenntnisse übermannte am Mittwoch, um kurz vor Mitternacht, ein Sekundenschlaf eine 54-Jährige, die mit ihrem Chrysler auf der Ortsstraße unterwegs war. In Folge dessen zog das Auto unkontrolliert nach links und prallte ungebremst auf einen am linken Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell