Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Motorradfahrer rast mit 140 km/h durch die Neckarstadt

Mannheim (ots)

Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt war am Mittwoch, um kurz nach 21 Uhr, mit einem zivilen Fahrzeug auf der Untermühlaustraße unterwegs. An einer Kreuzung bemerkte sie vor ihr ein Motorrad, das, als die Ampel auf Grün schaltete, plötzlich stark beschleunigte. Die Streife nahm die Verfolgung in Richtung der Luzenbergstraße auf und sah, dass der Motorradfahrer immer weiter beschleunigte und andere Fahrzeuge rechts überholte. Das Motorrad erreichte mehrmals eine Spitzengeschwindigkeit von 140 Km/h, obwohl in diesem Bereich nur 50 km/h erlaubt sind. Als die Polizei das Blaulicht einschaltete um das Motorrad anzuhalten, hielt der 24-jährige Motorradfahrer nicht an, sondern flüchtete über eine rote Ampel. Er konnte schließlich im Viernheimer Weg angehalten werden. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass zwar der Fahrer weder unter Alkohol noch Drogen stand, aber an seinem Motorrad mehrere technische Veränderungen vorgenommen hatte.

Der junge Mann muss sich nun wegen eines verbotenen Fahrzeugrennens verantworten. Sein Führerschein und sein Motorrad wurden beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell