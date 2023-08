Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Farbschmierereien in Unterführung - Zeugen gesucht!

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum zwischen Montagnacht und Dienstagvormittag, gegen 09:40 Uhr, beschmierte eine bislang unbekannte Täterschaft in einer für Graffiti-Künstler freigegebene Unterführung in der Ringstraße sowohl die Mauern, Wände als auch den Boden mit mehreren Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Dazu nutzten der oder die Täter weiße Farbe.

Die Abteilung Staatsschutz bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat unter Hinzuziehung der Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die weiteren Ermittlungen übernommen. Diese ermittelt nun unter anderem wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell