Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Einbrüche; Exhibitionist

Reutlingen (ots)

Einbrecher unterwegs

Im Stadtgebiet von Reutlingen ist in der Nacht zum Mittwoch ein Einbrecher unterwegs gewesen. Am Mittwochmorgen wurde entdeckt, dass sich vermutlich ein und derselbe Täter in ein Frisörgeschäft in der Tübinger Straße, in eine Gemeinschaftspraxis in der Gminderstraße sowie in ein Ladengeschäft in der Mauerstraße gewaltsam Zutritt verschafft und im Inneren nach Wertgegenständen gesucht hatte. In allen drei Fällen wurde Bargeld entwendet. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf insgesamt mehrere tausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In der Öffentlichkeit onaniert (Zeugenaufruf)

Ein noch unbekannter Mann hat sich am späten Dienstagabend im Eichbergweg offenbar selbst befriedigt. Eine Zeugin entdeckte den Mann, der auf einer dortigen Wiese onaniert haben soll, gegen 20.15 Uhr und verständigte die Einsatzkräfte. Als der Unbekannte einer Kontrolle unterzogen werden sollte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Ortsmitte. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit weiteren Streifenwagenbesatzungen konnte er nicht mehr gefasst werden. Zeugen, die Hinweise zu dem etwa 165 cm großen Mann mit schwarzen Haaren, einem schwarzen T-Shirt, dunkelgrauer Jogginghose und roten Badeschuhen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/78780-0 beim Polizeirevier Flughafen zu melden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell