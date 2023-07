Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unwetterbilanz; Verkehrsunfälle; Brände; Rettungseinsatz; Einbruch

Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalbkreis: Unwetter fordert dutzende Polizeieinsätze

Ein Unwetter, das ab Dienstagabend über alle vier Landkreise des Polizeipräsidiums Reutlingen gezogen ist, hat zwischen 22 Uhr und 1.45 Uhr zu rund 100 Polizeieinsätzen geführt. Die Landkreise Reutlingen, Tübingen und der Zollernalbkreis waren besonders betroffen. Im Kreis Esslingen kam es zu vereinzelten Einsätzen. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle handelte es sich um umgestürzte Bäume oder Bauzäune, die teilweise auch geparkte Fahrzeuge beschädigten oder entsprechende Verkehrsbehinderungen zur Folge hatten. Zudem wurden Dächer beschädigt und Wassereinbrüche in Gebäude bei den Leitstellen von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei gemeldet.

Im Kreis Reutlingen kam es gegen 22.30 Uhr nach derzeitigem Kenntnisstand möglicherweise aufgrund eines Blitzeinschlags zu einem Dachstuhlbrand in der Pfullinger Wolfgangstraße. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit sieben Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften an und bekämpfte die Flammen. Die Bewohner des betroffenen Hauses konnten ihre Wohnungen selbstständig und unverletzt verlassen. Der Rettungsdienst, der mit zehn Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, kümmerte sich um sie. Auch ein mit dem betroffenen Gebäude verbundenes Wohnhaus musste im Zuge des Einsatzes evakuiert werden. Beide Häuser sind derzeit nicht bewohnbar, alle Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 750.000 Euro.

Etwa zeitgleich stürzte in Dußlingen im Kreis Tübingen in der Kirchstraße ein Baum auf die Fahrbahn, durch den die Oberleitung der Straßenbeleuchtung abgerissen wurde. Die Feuerwehr kümmerte sich sowohl um den Baum als auch um das Kabel. Auch in Hechingen im Zollernalbkreis war kurz nach Mitternacht infolge des Unwetters eine Stromleitung abgerissen. Das auf ein Feld in der Straße Butzenwasen gefallene Kabel schlug anschließend Funken, die von der Feuerwehr gelöscht wurden. Ein Mitarbeiter eines Energieversorgers schaltete die Leitung stromlos.

Auf der L360 bei Haigerloch ereignete sich infolge des Sturms ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Kurz nach 22 Uhr war ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad auf der Landesstraße unterwegs. Zu später erkannte er dabei einen in einer Kurve liegenden Baum und fuhr mit seiner Kawasaki darüber. Anschließend verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Mit leichten Verletzungen wurde der Jugendliche vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Die Aufräumarbeiten dauern teilweise noch an. Einzelne Straßen oder Gefahrenstellen mussten hierzu abgesperrt werden. (rn)

Reutlingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der L384 nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Die 34 Jahre alte Lenkerin eines Hyundai i10 befuhr gegen 19.30 Uhr die Landesstraße von Ohmenhausen herkommend in Richtung Gomaringen. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge wollte sie zum Überholen eines vorausfahrenden Traktoren-Gespanns ansetzen, als sie einen Pkw neben sich bemerkte, der sich bereits im Überholvorgang befand. Beim anschließenden Gegenlenken verlor die 34-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen und kam mit diesem in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. An der dortigen Böschung überschlug sich der Hyundai und blieb auf dem Dach liegen. Sowohl die Fahrerin als auch ihre beiden Mitfahrer im Alter von elf und 14 Jahren wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden. An diesem war ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden. (rn)

Reutlingen (RT). Flächenbrand

Zu einem Brand auf einer Wiese am Ortsrand im Bereich Tannenbergstraße/Rommelsbacherstraße sind Feuerwehr und Polizei am späten Dienstagnachmittag, gegen 17.10 Uhr, ausgerückt. Auf dem Grundstück war aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen, das eine Fläche von etwa 300 Quadratmeter beschädigte. Eine weitere Ausbreitung auf angrenzenden Bewuchs konnte die Feuerwehr verhindern. Das Gelände einer nahegelegenen Tankstelle war nicht betroffen. Die Polizei prüft, inwieweit der Brand fahrlässig verursacht worden sein könnte und geht Hinweisen nach, wonach sich kurz vor Brandausbruch zwei Männer, einer davon mit dem Fahrrad, auf dem Grundstück befunden haben sollen. (ak)

Dettingen/Erms (RT): Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein jugendlicher Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag schwer verletzt worden. Gegen 16.35 Uhr war ein 22 Jahre alter Mann mit einem Ford auf der Karlstraße in Richtung Uracher Straße unterwegs. Auf dem rechtsseitigen Gehweg fuhr gleichzeitig ein 16-jähriger Radler in entgegengesetzter Richtung. Verdeckt von einem am Fahrbahnrand geparkten VW-Bus wechselte der Jugendliche ohne auf den Verkehr zu achten auf die Straße, um diese zu überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden Ford des 22-Jährigen. Der Radler wurde über die Motorhaube auf die Frontscheibe des Wagens abgewiesen und stürzte anschließend auf den Asphalt. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf circa 5.000 Euro. Der Ford musste abgeschleppt werden. (mr)

Metzingen (RT): Rettungseinsatz in Freibad

Zu einem Einsatz der Rettungskräfte ist es am Dienstagmittag, gegen 13.50 Uhr, im Freibad Metzingen gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte sich dort eine Mutter mit ihrem siebenjährigen Sohn auf dem Arm ins Wasser begeben und war im abfallenden Bereich zwischen Schwimmer- und Nichtschwimmerabteil wohl ausgerutscht. Der Siebenjährige, der dadurch offenbar unter Wasser geraten und selbstständig zum Beckenrand gelangt war, wurde unter Begleitung seiner Mutter vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Weilheim/Teck (ES): Von der Straße abgekommen

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend, gegen 23 Uhr, auf der L 1213 ereignet hat. Ein 20-jähriger Fahrer eines BMW war dort von Gruibingen kommend nach Weilheim unterwegs. Bei einsetzendem Starkregen verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab auf ein abgeerntetes Getreidefeld. Beim Versuch, den BMW wieder auf die Fahrbahn zu bringen, überfuhr der Pkw zwei Leitpfosten, bevor er über die nasse Straße schleuderte und nach etwa 100 Metern an der gegenüberliegenden Böschung zum Stehen kam. Der leicht verletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Wagen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, wurde abgeschleppt. Die Landstraße war zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Die Feuerwehr Weilheim war vor Ort. (ak)

Großbettlingen (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt war die Ursache für einen Verkehrsunfall, bei dem am Dienstagabend eine Person verletzt wurde. Eine 60-jährigr Mazda-Lenkerin war gegen 18.30 Uhr in der Kirchhalde unterwegs. An der Kreuzung mit der Mahdengasse kollidierte der Mazda mit einem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten BMW einer 22-Jährigen, die hierbei leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte sie zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro. (ak)

Wendlingen (ES): Rauch aus Mikrowelle

Ein in der Mikrowelle zu stark erhitztes Essen hat am Dienstagmittag, kurz vor 14 Uhr, im Alfred-Kleefeldt-Weg die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Durch die zu lange Erwärmung war es zu einer Rauchentwicklung in dem Wohnhaus gekommen. Ein Kind wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Sachschaden war nicht entstanden. (mr)

Notzingen (ES): Flächenbrand

Zu einem Flächenbrand sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagnachmittag zu einem Wiesengrundstück in die Herdfeldstraße ausgerückt. Gegen 14.15 Uhr war dort den ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund eines unsachgemäßen Umgangs mit offenem Feuer Grünschnitt in Brand geraten. Dieser breitete sich auf eine Fläche von circa 30 x 30 Meter aus und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand. (rn)

Balingen (ZAK): Auffahrunfall auf B463

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Mittwochmorgen auf der B463 ereignet. Eine 22-Jährige war gegen 7.50 Uhr mit ihrem Mini auf der Bundesstraße von Weilstetten herkommend in Fahrtrichtung Balingen unterwegs. Dabei fuhr sie in das Heck eines vorausfahrenden BMW, dessen 21 Jahre alter Lenker verkehrsbedingt bremsen musste. Eine hinterherfahrende, 26 Jahre alte Dacia-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Mini auf, der daraufhin nochmals auf den BMW geschoben wurde. Die 22-Jährige zog sich dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme gegen 8.50 Uhr konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. (rn)

Balingen-Weilstetten (ZAK): In Firmengebäude eingebrochen

Mehrere Streifenwagenbesatzungen sind in der Nacht zum Mittwoch ins Industriegebiet Ziegelwasen nach Weilstetten ausgerückt. Zeugen hatten gegen 1.30 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie auf einem Firmengelände zwei verdächtige Personen beobachtet hatten. Im Zuge der Umstellung und Überprüfung des Gebäudes wurde ein aufgebrochenes Fenster festgestellt. Die unbekannten Verdächtigen waren bereits geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ. Nach jetzigen Erkenntnissen waren die Täter über das zuvor aufgehebelte Fenster in die Firma eingestiegen und hatten Büroräume und Werkstatt durchsucht. Mit Bargeld, einem 30 x 30 x 40 cm messenden, grauen Schranktresor samt Inhalt und mutmaßlich auch Elektrowerkzeug verließen die Einbrecher das Gebäude auf demselben Weg, wie sie gekommen waren. Der von ihnen hinterlassene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Der Bezirksdienst des Polizeireviers Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ak)

